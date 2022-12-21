Назван виновный в уничтожении российской объединенной группировки дронов Эксперт Леонков обвинил экс-главу МО в ликвидации объединенной группировки дронов

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru назвал бывшего руководителя Министерства обороны РФ ответственным за ликвидацию объединенной группировки дронов. По словам эксперта, в 2008 году общая система управления беспилотниками была выведена из подчинения ВВС РФ. Леонков в этой связи положительно оценил предложение президента страны Владимира Путина вернуть БПЛА во все звенья армии. Эксперт отметил, что это «возврат к тому, что было».

В 2008 году гражданский министр обороны (в то время Анатолий Сердюков. — NEWS.ru) разбил общую систему беспилотников по родам и видам войск. Также он вывел БПЛА из-под подчинения ВВС РФ. Соответственно, результат этих решений мы все прекрасно видим. Также в общей системе разведки участвовали пилотируемые самолеты и средства космической разведки, что позволяло любому командиру, как говорится, иметь под рукой результаты стратегической, оперативно-тактической и тактической разведки. В связи с этим запланированное объединение БПЛА в общую систему — это возврат к тому, что было. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое, — заявил Леонков.

Путин, выступая 21 декабря на коллегии Минобороны, также заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

Он добавил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. При этом в текущем году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах, по словам президента, превысил 91%. Кроме того, продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».