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В России весенний авитаминоз может стать проблемой для вегетарианцев и приверженцев консерватизма в питании. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что в России культура вегетарианства не развита и нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах.

Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов, — цитирует Болибока радио Sputnik.

Он много раз сталкивался с тем, что у вегетарианцев в России развивается ряд недомоганий, вплоть до малокровия. Поэтому, прежде чем переходить на такую диету, нужно сначала посоветоваться с врачом.

Также он отметил, что проблемы со здоровьем испытывают и приверженцы консерватизма в питании, которые, по его словам, «изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов», в котором одних микроэлементов может быть в избытке, а других, наоборот, не хватать. Он порекомендовал таким людям периодически внедрять в рацион новые продукты.

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