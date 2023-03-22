Эксперт назвал танки ВСУ с боеприпасами с ураном грозным оружием «Известия»: поставки ВСУ боеприпасов с ураном сделают британские танки грозным оружием

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Эксперт по военной технике Валерий Мухин заявил, что поставки Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном способны превратить британские танки в грозное оружие. Однако Вооруженным силам Украины (ВСУ) это несильно поможет в противостоянии с российской армией, подчеркнул он в интервью «Известиям».

Поставки боеприпасов с обедненным ураном превращают британские машины в грозное оружие, очень неприятное, мощнее того, которое было у украинцев до этого момента. Но их количество невелико, и это не сильно скажется на поле боя: просто появятся дополнительные цели, которые надо будет уничтожить, — считает эксперт.

В издании дополнили, что современные танки России создавались уже с учетом возможности противостояния подобному оружию.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что на Западе у ряда политиков «кончился» инстинкт самосохранения, раз они решили поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Ответ Москвы на их применение может оказаться «вполне обогащенным», предупредил он.