Эксперт назвал сроки возвращения трудовых мигрантов в Россию

https://static.news.ru/photo/b24ceab8-3f81-11eb-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мигранты начнут возвращаться в Россию, когда произойдёт перелом в ситуации с распространением коронавируса и будут открыты границы. Об этом заявил профессор Государственного университета управления, почётный работник миграционной службы Владимир Волох.

В настоящее время численность мигрантов в РФ составляет около 6 млн человек, что почти вдвое меньше обычного показателя. По мнению эксперта, в ближайшее время её роста ожидать не стоит, это возможно только во второй половине 2021 года.

Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться, — цитирует его РИА Новости.

Потребности отечественной экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу будущего года, полагает эксперт.

Причиной номер один оттока мигрантов из России Волох назвал именно коронавирус. Он пояснил, что пандемия и связанные с ней меры существенно изменили жизнь как россиян, так и иностранцев.

Ранее NEWS.ru писал, что на российских стройках недостаток гастарбайтеров могут восполнить за счёт женщин. С нового года вступает в силу закон, согласно которому женщинам станут доступны более 30 «мужских» профессий, числе которых плитоломные и арматурные работы, разборка зданий и сооружений.