Эксперт назвал возможные сроки роста курса доллара до 100 рублей Финансист Голубовский: курс доллара может превысить 100 рублей осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры по обязательной продаже валютной выручки укрепили рубль, но уже со второго квартала 2024 года доллар может взлететь из-за рецессии США, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. Уже к осени американская валюта может превысить 100 рублей.

Во время рецессии происходит падение спроса на сырье и укрепление доллара. Думаю, второй и третий кварталы года будут временем сильного доллара и, соответственно, слабой нефти, слабых цен на металлы. Осенью мы получим ослабление рубля, наверное, курс будет выше 100, — сказал Голубовский.

При этом эксперт добавил, что продажа валютной выручки стала единственной мерой, которая позволила укрепить рубль. В то же время изменения ключевой ставки ЦБ на ситуацию почти не повлияли.

Ранее курс доллара по отношению к рублю на Московской Бирже поднялся до отметки в 87,96 рубля. Отмечается, что на открытии торгов стоимость валюты оценивалась в 87,82 рубля, однако затем курс начал колебаться. К 07:30 по московскому времени курс американской валюты достиг максимума, после чего начал постепенно снижаться. По состоянию на 08:06 стоимость доллара оценивается в 87,89 рубля.