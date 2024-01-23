Меры по обязательной продаже валютной выручки укрепили рубль, но уже со второго квартала 2024 года доллар может взлететь из-за рецессии США, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. Уже к осени американская валюта может превысить 100 рублей.

Во время рецессии происходит падение спроса на сырье и укрепление доллара. Думаю, второй и третий кварталы года будут временем сильного доллара и, соответственно, слабой нефти, слабых цен на металлы. Осенью мы получим ослабление рубля, наверное, курс будет выше 100,сказал Голубовский.

При этом эксперт добавил, что продажа валютной выручки стала единственной мерой, которая позволила укрепить рубль. В то же время изменения ключевой ставки ЦБ на ситуацию почти не повлияли.

Ранее курс доллара по отношению к рублю на Московской Бирже поднялся до отметки в 87,96 рубля. Отмечается, что на открытии торгов стоимость валюты оценивалась в 87,82 рубля, однако затем курс начал колебаться. К 07:30 по московскому времени курс американской валюты достиг максимума, после чего начал постепенно снижаться. По состоянию на 08:06 стоимость доллара оценивается в 87,89 рубля.

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