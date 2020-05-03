Эксперт назвал сроки пика пандемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/49c175d8-8d78-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пик распространения коронавирусной инфекции в России начнётся в ближайшие две недели. Такое мнение высказал заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

По словам эксперта, когда в стране произойдёт пик эпидемии, наступит плато.

Стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное снижение, — объяснил Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

Больше всего заболевших COVID-19 в Москве и области — 68,6 тысячи и 14,1 тысячи соответственно. Следом идут Санкт-Петербург (5 тысяч заражённых), Нижегородская область (2,6 тысячи) и Дагестан (1,7 тысячи).

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.