https://static.news.ru/photo/65e435c8-3b9f-11ea-b28e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоэксперт Илья Пименов назвал привычки автолюбителей, которые наносят машине зимой наибольший вред, сообщает журнал «За рулём».

По словам специалиста, одна из самых вредных привычек — старт с непрогретым двигателем. Он отметил, что достаточно и пяти минут прогрева, а также важно двигаться плавно в первые минуты после начала движения.

Пименов советует не тормозить резко, потому что пробуксовка изнашивает не только тормозную систему, но и подвеску. Эксперт также назвал издевательством повороты и развороты с «ручником».

Для начала вытягивается тросик привода, а потом он просто отказывает. Не лучшим образом такие упражнения сказываются и на тормозных суппортах. А если автомобиль с «автоматом», а не с «механикой», — ещё и на коробке передач, — пояснил специалист.

В список вредных привычек попала стоянка в сугробе, которая «убивает» все системы автомобиля — электрику, отделку салона, подвеску, трансмиссию, тормоза, пластиковые, резиновые и металлические детали.

Кроме того, Пименов предостерёг водителей от привычки не мыть авто зимой. По словам эксперта, из-за реагентов кузов больше подвержен коррозии.

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