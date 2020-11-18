Эксперт рассказал, как не заразиться коронавирусом дома

https://static.news.ru/photo/5734e33a-29fe-11eb-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заражения коронавирусом дома можно снизить, если не забывать проветривать комнаты. Об этом заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По его словам, вентиляция ещё с древности считается наиболее эффективным способом дезинфекции закрытых пространств. Об этом эксперт рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что в борьбе против COVID-19 также помогает влажная уборка квартиры. При этом стирать вещи, по мнению вирусолога, следует порошками для спортивной одежды, которые содержат специальные дезинфицирующие добавки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус. К такому выводу пришли британские исследователи из Кардиффского университета. Использование жидкости снижает концентрацию COVID-19 в слюне. Однако такой эффект достигается, если в растворе содержится как минимум 0,07% антисептика хлорида цетилпиридиния.