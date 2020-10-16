Криминалист назвал способ защиты от телефонных мошенников «из прокуратуры»

https://static.news.ru/photo/2617c810-0fc0-11eb-8e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты озвучили популярную сейчас схему мошенничества, когда «представитель прокуратуры» по телефону просит перевести деньги на «специальный счёт». Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что эта схема не нова и очень похожа на звонки предыдущих лет, когда мошенники призывали помочь деньгами вызволить задержанных родственников.

Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства, если ты не знаешь, с кем разговариваешь по телефону. Все правоохранительные органы действуют исключительно на основе документов. И пока официальный документ вам не пришёл, никаких действий, особенно коммерческих, предпринимать не стоит, — сообщил в эфире радио Sputnik Виталий Вехов.

Как писал NEWS.ru, мошенники придумали новую схему обмана населения — теперь они прикидываются сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в Сбербанке. Для того чтобы заставить клиентов кредитных организаций переводить средства на принадлежащие мошенникам счета, злоумышленники звонят людям от имени сотрудников прокуратуры. Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определённое время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счёт», который, естественно, принадлежит мошеннику.