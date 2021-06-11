Эксперт назвал способ продлить срок службы автомобиля

https://static.news.ru/photo/87b982ee-e724-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

Одно простое правило, следование которому позволит увеличить срок эксплуатации автомобиля, назвал в интервью радио Sputnik доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

По словам Зиманов, производители, как правило, рассчитывают заранее примерную периодичность технического обслуживания и объём работ, которые следует выполнить на том или ином отрезке времени после выпуска автомобиля. Если выполнять эти рекомендации, машина надолго сохранит свою работоспособность и сэкономит затраты на сервис.

Периодичность технического обслуживания, которую производитель указывает, берется не с потолка. Она определяется методами, которые обеспечивают минимальные затраты на обеспечение работоспособного состояния длительный период, — пояснил эксперт.

При это перевыполнять технические рекомендации также не имеет смысла.

Если, условно говоря, вы своевременно меняете масло, не раньше и не позже, у вас будут минимальные затраты на обеспечение того же двигателя. Но если вы будете менять его в два раза чаще, это не поможет, — сказал Земанов.

Одно из первостепенных значений в продлении срока службы современных автомобилей имеет диагностика, так как раньше опытный водитель мог самостоятельно заметить неполадку на раннем этапе, однако теперь проблемы нивелирует электроника.

Это приводит к повышению нагрузки на работоспособные элементы. В итоге, если водитель не будет выполнять предписанное диагностирование, это приведет к сокращению ресурса и повышению затрат, — предупредил эксперт.

Своевременную диагностику он считает более важной, чем условия хранения автомобиля, влияющие, в первую очередь, на состояние кузова. При этом проходить диагностику можно не только в дилерских центрах — всё зависит от качества услуг и инструментов, которыми располагает станция техобслуживания.

Ранее автоэксперт заявил, что отмена обязательного техосмотра легковых автомобилей (ТО) приведёт к «разгильдяйству» на дорогах.