Эксперт назвал способ избежать блокировки смартфонов Apple и Google Эксперт назвал отключение интернета способом защиты смартфонов от блокировки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теоретически защитой от дистанционной блокировки смартфонов Apple и Google может стать их отключение от интернета, сообщил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, запрос на отключение российских гаджетов будет передаваться по Сети. Следовательно, если смартфон не имеет доступа к интернету, блокировка не произойдет.

Если и произойдет отключение, то запрос будет передаваться по глобальной сети Интернет, то есть смартфон должен быть подключен к интернету, — сказал Сергей Вакулин.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, что технически компания Apple способна заблокировать все свои устройства в России, однако это обернется для нее сильным репутационным ущербом. По его словам, корпорация таким образом «выстрелит себе в ногу», поскольку при отключении смартфонов она рискует «задеть» соседние страны. Кроме того, потери прибыли компенсировать будет крайне тяжело.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы для гаджетов, чтобы защититься от блокировок смартфонов. Однако, по его словам, несмотря на большие вливания денег в разработку софта, «воз и ныне там».