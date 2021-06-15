Эксперт назвал случай, когда можно не платить по счёту в кафе

https://static.news.ru/photo/9ca03c94-ce77-11eb-9ced-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев назвал случай, когда можно не платить по счёту в кафе. По словам специалиста, рестораны и кафе не должны включать в счёт чаевые. Если посетителю принесли подобный чек, он имеет право отказаться его оплачивать, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что подобное положение закреплено правилами обслуживания потребителей от 1996 года. За нарушение заведениям грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Это запретили 25 лет назад. Ничего с тех пор не менялось, и это очень правильное решение, — сказал Беляев, добавив, что чаевые нужно заслужить.

Он пояснил, что даже, если гостю всё понравилось, то чаевые всё равно не могут включаться в счёт. Иначе это будет навязанная услуга.

Ранее сообщалось, что в 2021 году средний размер чаевых стал самым большим за последние пять лет. Так, сотрудникам отелей в среднем оставляли на чай 430 рублей, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 300 рублей, а в 2019 году — 250 рублей. Средние чаевые работников ресторанов и баров в этом году выросли до 240 рублей против 165 рублей в 2016 году.