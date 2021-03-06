Эксперт назвал самый выгодный цвет машины

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Легче всего на вторичном рынке продать автомобиль белого цвета. При других вариантах поиск покупателей займёт больше времени или потребует от продавца предоставления дополнительной скидки. При этом труднее всего продавать редкие цвета типа «хамелеонов». Об этом рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Согласно данным статистики, доля автомобилей белого цвета во всём российском автопарке составляет 33%. Ещё 16% — серые, 13% — серебристые, 12% — чёрные, 11% — бежевые или коричневые. Все остальные цвета составляют 15% автопарка россиян.

Таким образом, продать белый автомобиль будет проще всего, отмечает автоэксперт.

Такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2 процента, — приводит слова Александра Груздева агентство «Прайм».

По словам эксперта, более редкие цвета увеличивают сроки продажи автомобиля, а дисконт за «неудачный» оттенок может достигать 15% от стоимости аналогичных авто в «ходовом» цвете.

Ранее NEWS.ru писал, что во время перепадов температуры крайне опасно оставлять автомобиль, припаркованным на ночь в луже. Если вода замёрзнет, уехать утром с парковки окажется крайне непросто.