https://static.news.ru/photo/6181968e-1a8d-11ea-b298-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наибольшей популярностью среди россиян из всех пород кошек пользуются мейн-куны. Их востребованность можно объяснить крупными размерами. Об этом в понедельник, 9 декабря, журналистам сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
Она считает, что любовь к мейн-кунам — это своеобразная часть русского характера.
Для русского человека — что большое, то и красивое. На втором месте — британские кошки, похожие на плюшевых мишек. А на третьем — ориенталы. Эта порода кошек отличается общительностью и высоким уровнем интеллекта, — цитирует Шевченко АГН «Москва».
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России предпочитают заводить дома кошек чаще, чем собак. Причём большинство россиян отдали предпочтение беспородным питомцам.