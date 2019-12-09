Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшей популярностью среди россиян из всех пород кошек пользуются мейн-куны. Их востребованность можно объяснить крупными размерами. Об этом в понедельник, 9 декабря, журналистам сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

Она считает, что любовь к мейн-кунам — это своеобразная часть русского характера.

Для русского человека — что большое, то и красивое. На втором месте — британские кошки, похожие на плюшевых мишек. А на третьем — ориенталы. Эта порода кошек отличается общительностью и высоким уровнем интеллекта, — цитирует Шевченко АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России предпочитают заводить дома кошек чаще, чем собак. Причём большинство россиян отдали предпочтение беспородным питомцам.

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