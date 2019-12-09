Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в 2019 году около 60 тысяч человек стали участниками акции «День без турникетов».

В рамках заключительного в этом году мероприятия гости смогли узнать поподробнее о работе новостных студий, а также посмотреть, что происходит за кадром во время прямого эфира. В 2019 году в...