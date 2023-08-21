Эксперт назвал причины возгорания аккумуляторов в смартфонах Аналитик: аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки

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Неправильное использование смартфона может вызвать возгорание его аккумулятора, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik. В России такие случаи фиксируются до десяти раз в месяц, в других странах статистика схожая. Одна из двух основных причин возгорания смартфона — повреждение аккумуляторной оболочки из-за частых падений устройства.

Вторая причина — нагрузка от некачественного зарядного устройства или от внешней зарядной батареи (пауэрбанка) без контроллера, которые могут выдавать больше мощности, чем может «переварить» телефон, — добавил Муртазин.

Аккумулятор также может перегреваться и выходить из строя при длительном пребывании смартфона под прямыми солнечными лучами, продолжил он.

Если вы заметили, что аккумулятор вздулся или выпирает из корпуса, такое устройство использовать нельзя. Это опасно, так как смартфон может в любой момент вспыхнуть и сильно обжечь, — сказал Муртазин.

Однако в большинстве случаев смартфоны при возгорании просто дымят, уточнил эксперт. Для этого требуется влажная погода или попадание устройства с разрушенной оболочкой аккумулятора в воду.

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