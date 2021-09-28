Эксперт назвал подержанные автомобили, которые не следует покупать

Эксперты выделяют ряд моделей подержанных автомобилей, которые считаются неблагонадёжными и не рекомендуются к покупке. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По словам эксперта, отчёты TUV (органа технического надзора за безопасностью транспортных средств) в числе не самых надёжных автомобилей с пробегом упоминают Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5 и Land Rover Range Rover Sport.

При этом Мигаль советует перед покупкой автомобиля на российском вторичном рынке ознакомиться с рейтингами надёжности, краш-тестами и отзывами владельцев той или иной выбранной марки.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что цены на автомобили в России снижаться не буду. По его словам, сейчас покупатели не могут свободно приобрести машину любого бренда в желаемой комплектации. Они вынуждены идти на условия дилеров и покупать автомобили по тем ценам, которые им диктуют.