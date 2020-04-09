Эксперт назвал ошибки россиян при использовании перчаток от коронавируса

https://static.news.ru/photo/83eb8310-7af5-11ea-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ношение медицинских перчаток для защиты от заражения COVID-19 является одной из самых важных мер профилактики. Однако зачастую оно становится не столько эффективным, сколько опасным и создаёт дополнительные риски инфицирования. Об этом заявил член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.

Перчатки защитят руки, но не нужно руками в перчатках трогать глаза, уши или нос и тем самым давать дорогу вирусу. Рекомендаций по выбору тех или иных перчаток ВОЗ не даёт. Но трикотажные перчатки будут менее эффективны, — подчеркнул он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, медицинские перчатки после использования надо сразу выбрасывать. Кожаные изделия можно дезинфицировать. При ношении перчаток важно не пользоваться мобильным телефоном.

Когда человек выходит на улицу, главное — руками в перчатках не трогать телефон, это прямой путь попадания вируса в организм, — объяснил эксперт.

По его словам, в таком случае на поверхности телефона останутся вирусы, которые могут попасть на слизистые.

Ранее NEWS.ru писал, что поваренная соль попала в список средств, рекомендованных Минздравом для профилактики коронавируса. По мнению специалистов ведомства, из неё нужно готовить изотонический раствор, которым следует орошать слизистую оболочку носа.