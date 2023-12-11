В Госдуме назвали новую причину роста цен на яйца Депутат Лисовский: цены на яйца растут из-за слишком большого штата сотрудников

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике

Российские предприятия нанимают слишком много сотрудников, без которых в теории можно обойтись, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат от Курганской области кандидат филологических наук Сергей Лисовский. По его словам, из-за этого, в том числе, дорожают яйца, а работникам платят меньше денег, несмотря на то, что зарплатный фонд примерно такой же, как в других странах.

Например, в Европе ты должен платить только сотрудникам, которые работают на производстве. А у нас к этому добавляется еще штат охраны, которой на Западе практически нет. А без охраны у нас не получается. А еще у нас должна быть дежурная смена электриков, — рассказал Лисовский.

Потеря электричества на один час может привести к гибели всего поголовья. На Западе тем временем для таких случаев предусмотрена страховка, и все затраты ложатся на поставщика энергии.

В итоге у нас на одного реально работающего на производстве птицы или яйца приходится еще три человека, без которых в теории можно обойтись, — заключил депутат.

Ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что в сильном подорожании яиц виноваты ретейлеры. По ее словам, отпускная цена на яйца за 11 месяцев 2023 года поднялась лишь на 10%, а остальное — наценка торговых сетей.