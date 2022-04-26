Названы основные меры для укрепления безопасности в учебных заведениях Эксперт по выживанию Макеев о безопасности в школах: охранник газету читает

Эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с NEWS.ru рассказал, какие меры необходимо принять, чтобы улучшить безопасность учебных заведений в России. Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что учебные заведения почти во всех регионах РФ недостаточно защищены от нападений. Макеев полагает, что необходимо тщательнее контролировать управление доступа учеников и персонала в школы, улучшать работу охраны, видеонаблюдения и кнопок тревоги. Он также отметил, что из-за формального отношения охранников к своим обязанностям в образовательное учреждение может проникнуть любой человек.

Проблема с безопасностью есть, возникает из-за формализма. Люди формально относятся к досмотру посетителей, формально относятся к своей работе в местах досмотра. В любую школу при желании любой человек может попасть, если он того захочет. Тем более если человек с оружием придёт, нейтрализовать единственного охранника, который сидит и газету читает, не составит труда, — рассказал Макеев.

26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых двое детей и нянечка. После содеянного мужчина покончил с собой. Личность «ульяновского стрелка, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно неподтверждённым данным, мужчина, вооружившись зарегистрированным на него же ружьём Иж-27, пришёл в детсад во время тихого часа, пока все дети спали в кроватях. Как пишет Baza, вооружённый мужчина с лёгкостью прошёл в детсад через парадную дверь, так как в учреждении нет охранника. Сначала злоумышленник толкнул сотрудницу детсада Ольгу Митрофанову, которая в тот момент мыла крыльцо, а затем поднялся на второй этаж, где спали дети, ранил помощницу воспитателя Елену Карпову и ещё одну сотрудницу сада, а затем выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.