Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

https://static.news.ru/photo/0565b0b8-7638-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России в последнее время стали покупать больше водки и коньяка в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Так считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он отметил, что в марте 2020 года продажи водки и коньяка увеличились на 20% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Спрос на пиво при этом повысился на 5%, а на вино — на 10%. Как подчеркнул Шапкин, в апреле рост продаж будет ещё значительнее.

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков.