Эксперт назвал истинную цель расширения платных парковок в Москве Эксперт Блинкин: платные парковки — способ управления транспортным поведением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платные парковки в Москве нужны исключительно для управления транспортным поведением людей, заявил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, член общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин. Таким образом он прокомментировал новость о выделении в Москве нескольких десятков новых участков под платные парковки. По его словам, город на них почти никак не зарабатывает.

Тут все очень просто. Если у меня есть автомобиль, каждое утро я делаю следующий выбор: как мне лучше поехать — на метро или на условном автобусе? <...> Как только появляется терминальная компонента — платная парковка, на автомобиле ехать становится гораздо дороже, — сказал собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что город действительно зарабатывает на платных парковках. Однако этих денег крайне мало, они не покрывают даже малую часть расходов города на поддержание автомобильной инфраструктуры, объяснил Блинкин.

Автомобилисты оплачивают только 22% расходов Москвы на поддержание и развитие улично-дорожной сети. Остальное идет из так называемых налогов общего покрытия. На парковочные платежи приходятся единицы процентов от того, что мы платим в бюджет, — подытожил эксперт.

Ранее столичный дептранс сообщил, что с 22 января в зону платных парковок в Москве вошли 50 участков улиц, еще 31 участок войдет с 22 февраля. Жители расположенных поблизости домов смогут оформить резидентные разрешения, которые позволят им парковаться бесплатно.