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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил новый проект правительства.

Согласно документу, физические лица смогут резервировать «красивые» номера для транспортных средств. По мнению чиновника, решение может заинтересовать не только водителей, но и тех, кто просто владеет автомобилем. Он также отметил, что система показала свою эффективность в других странах.

Поэтому идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть, — цитирует Катаева RT.

Если документ будет принят, то государство возьмёт под свой контроль аккредитацию, аттестацию и выдачу лицензий.

Как сообщал NEWS.ru ранее, ГИБДД выступила с инициативой вернуть практику получения номера с кодом только того региона, где зарегистрирован владелец.