Эксперт назвал инициатора возможной войны России с Западом Настоящий Полковник: война с Западом возможна по инициативе НАТО

Фото: nato.int

Война России с Западом возможна по инициативе НАТО, сообщил в Telegram-канале военкора Александра Сладкова эксперт, пишущий под именем Настоящий Полковник. По его мнению, иллюзия, что противник будет вынужден сесть за стол переговоров на условиях РФ, обманчива.

Все отчетливее просматривается стремление США по военно-политическому охвату России и формированию НАТО полноценного восточного фронта от Финляндии до Румынии. <…> Иллюзия, сложившаяся у многих наших военных экспертов и политиков, что все тип-топ, вот-вот и противник будет вынужден сесть за стол переговоров на наших условиях, — обманчива. Война только по-настоящему начинается, — процитировал Сладков эксперта.

Настоящий Полковник отметил, что в настоящее время в Европе размещается 32 тысячи американских военнослужащих, причем две трети из них распределены между Польшей и странами Балтии. Однако их численность может увеличиться в несколько раз всего за пять суток благодаря переброске войск из США.

Он также сообщил, что фактически реализованные американцами шаги привели к тому, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море» НАТО, а особый Калининградский район и Санкт-Петербург оказались в осаде. То же касается и арктического пространства, где доминируют натовские ВМС, а российские суда вынуждены отойти на «безопасное» расстояние.

Накануне, 16 января, Настоящий Полковник уже писал, что дело идет к большой войне. По его мнению, май — июль 2024 года окажутся для России очень тяжелыми.