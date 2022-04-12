Эксперт назвал идею конфисковать YouTube пиратством на госуровне

Предложение конфисковать и национализировать YouTube будет выглядеть как пиратство, поскольку эту идею можно реализовать только украв софт, заявил Lenta.ru эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. По его мнению, вместо того чтобы красть чужой софт, нужно доработать российский видеохостинг Rutube.

Как мы будем возвращаться потом в цивилизованный мир, когда у нас на уровне государства украли софт? Будем платить неустойку, во-первых, за использование софта, во-вторых, за авторские права, в-третьих, за использование торговой марки, если её не назовут как-то по-другому, — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил вместо блокировки YouTube конфисковать и национализировать платформу так же, как иностранные государства конфискуют имущество россиян.

По словам Синякова, вместо того чтобы растить собственные кадры, Фёдоров предлагает просто взять и украсть.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что доступ к видеохостингу YouTube в России необходимо законодательно запретить минимум на 10 лет. Он назвал блокировку канала «Дума ТВ» компанией Google цензурой и нарушением прав и свобод.