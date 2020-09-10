Эксперт назвал главный минус нового закона об ОСАГО

https://static.news.ru/photo/e8f75688-f3c4-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Изменение стоимости ОСАГО сделает систему непрозрачной для клиентов, уверен независимый страховой эксперт Михаил Михеев. Нововведения вступили в силу в конце августа.

ОСАГО — обязательный вид страхования, в котором страховые компании отказать не могут, поэтому закрытие рисков по «недобору» за аварийных водителей будет решаться через индивидуализацию, считает Михеев. К примеру, мужчинам начисляют большую цену страховки, так как статистика показывает, что женщины водят автомобиль гораздо аккуратнее, сообщают «Известия».

Страховщики отмечают, что даже если водитель год проездил без аварий и коэффициент бонус-малус у него снизился, при продлении ОСАГО новый полис всё равно может оказаться дороже предыдущего.

Дело в том, что в ОСАГО помимо КБМ учитываются ещё 10 факторов и могут измениться, например коэффициенты территории или возраста.

Указание ЦБ, которое вступило в силу, расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей. Так, для легковых машин диапазон базовых ставок увеличится на 10% вверх и вниз и будет рассчитываться в пределах от 2741 до 5436 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение индивидуального расчёта тарифов на ОСАГО неизбежно приведёт к повышению его стоимости. Дифференцирование подсчёта тарифа, который теперь будет зависеть от аккуратности водителя, имеет целью извлечение прибыли.