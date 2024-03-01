Эксперт назвал главную проблему производителей комплектующих для самолетов Пантелеев: используемые для самолетов детали востребованы в военной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Используемые при строительстве самолетов комплектующие востребованы в военной сфере, поэтому в условиях проведения специальной военной операции гособоронзаказ имеет приоритет, заявил NEWS.ru исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, поставщикам оказалось затруднительно выдержать все сроки.

При создании самолетов используются материалы, радиоэлектронные компоненты, специальные сплавы, подшипники и так далее, которые выпускаются не предприятиями авиационной промышленности. И эти комплектующие зачастую востребованы и в военном назначении. Естественно, что сейчас гособоронзаказ имеет приоритет, — пояснил собеседник.

По словам Пантелеева, раньше можно было законтрактовать материал, радиоэлектронные компоненты, и буквально через несколько месяцев их получить. Однако сейчас сроки могут затягиваться на год и более, сказал эксперт.

Это когда разработчик новой системы приходит к поставщику материалов и говорит, что ему нужно 30 килограммов металла, то ему отвечают — извини, я сначала 300 тонн своим клиентам отправлю, а потом руки дойдут и до тебя. <...> По некоторым самым дефицитным позициям срок поставки по договору до двух лет. Причем не всегда есть гарантия, что этот срок будет выдержан, — заключил эксперт

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что проект поставок новых российских гражданских самолетов испытывает «технические сложности», поэтому сроки были перенесены. Компании кооперации столкнулись с ограничениями.