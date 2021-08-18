Эксперт назвал главное отличие модифицированной вакцины «Спутник V»

Молекулярный биолог, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал 5-tv.ru , чем отличается модифицированный под штамм «дельта» новый вариант вакцины «Спутник V».

По словам эксперта, в обновлённую вакцину не добавляли новый штамм, а заменили ген белка S уханьского варианта на ген белка S варианта «дельта». В целом эта вакцина той же конструкции, где присутствует тот же самый аденовирус, но в котором представлен ген от штамма «дельта», объяснил Нетёсов.

Ранее стало известно, что в центре Гамалеи разработали вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированный специально под штамм «дельта». Как рассказал глава центра Александр Гинцбург, пока рано говорить о степени эффективности такого препарата. Дело в том, что уже многие производители вакцин начали модифицировать свои продукты под штамм «дельта», однако ещё никто не может сказать, будут ли эти препараты эффективнее существующих.