Эксперт назвал действия «Азова» в порту Мариуполя агонией перед разгромом

Захват украинскими националистами иностранных судов в морском порту Мариуполя, чтобы использовать их экипажи как живой щит, является «терроризмом в чистом виде», заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Как пояснил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт», подобные действия боевиков «Азова» говорят о том, что они «предчувствуют свой бесславный конец».

Чувствуют, что им придётся отвечать за то, что они сотворили в отношении мирного населения. Эвакуация воздухом у них не удалась, эвакуация морем тоже не удалась. Теперь они используют в качестве живого щита не только жителей Мариуполя, но и представителей других государств. Это абсолютная агония, они загнаны в угол, а потому идут на всё ради спасения своих шкур, — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что действия «Азова» и ВСУ — «чистейшей воды бандитизм» и терроризм, представляющий прямую угрозу для гражданского судоходства. Они нарушили всевозможные соглашения и конвенции. Эксперт также выразил надежду, что международное сообщество обратит на это своё внимание, поскольку от безнаказанности у националистов уже «совсем крыша едет».

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна: «Царевна» и «Леди Аугуста». Позже войскам ДНР удалось деблокировать судна и вызволить 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины.

Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, главные задачи по освобождению Мариуполя уже выполнены. В городе остались «лишь недобитые горстки бандеровцев», по которым идёт работа, и она будет закончена. Мариуполь будет освобождён на все 100%, отметил он.