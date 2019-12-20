https://static.news.ru/photo/be8bcb8e-23ec-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что в случае крупномасштабной войны основные боевые действия российских ВС будут сосредоточены к районах, находящихся от побережья страны на несколько сотен километров. Свою точку зрения он изложил на страницах «Военно-промышленного курьера».

По его словам, эти точки станут стратегическим плацдармом для нанесения ударов по вражеским целям.

Отсюда будут наноситься удары по объектам на территории России, по кораблям в море и базам, — цитирует его Lenta.ru.

Таким образом, по словам Сивкова, Россия должна иметь в своём арсенале хотя бы один собственный авианосец. Его эксперт называет «эвакуатором для горячих точек».

Ранее американские СМИ рассказали о разваливающейся военной технике РФ. По данным журналистов, она находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современной техники, отчего страдают военные РФ, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования, писал NEWS.ru.