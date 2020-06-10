Эксперт назвал бессмысленным закрытие границ

https://static.news.ru/photo/c228a800-ab34-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что на сегодняшний день закрытие границ государств бессмысленно.

Об этом он сказал на российско-белорусской конференции «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению». По его словам, эта мера была оправданной в январе-феврале 2020 года, однако сейчас потеряла свою актуальность.

Лукашев отметил, что в начале пандемии в странах была неизвестность, «в течение 30–50 дней в каждой стране вирус циркулировал совершенно незамеченным», передаёт ТАСС. Это увеличивало риск переноса заболевания через границы.

Но держать границы закрытыми сейчас, на мой взгляд, бессмысленно, потому что вирус широко распространен во всех странах, перенос через границу не будет иметь большого эпидемиологического значения, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что «тысяч пациентов» с коронавирусом не могло быть осенью 2019 года, вопреки данным исследования Гарвардской медицинской школы.