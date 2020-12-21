Эксперт назвал бесполезным массовое тестирование на коронавирус

https://static.news.ru/photo/6fa64e7c-438a-11eb-bef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Член экспертной группы по изучению COVID-19 при Минздраве Австрии, инфекционист Гюнтер Вайс считает, что нет никаких оснований полагать, что массовое тестирование на коронавирус является полезным.

По его словам, ни одна из стран Европы не рекомендует применять такую меру. Вайс подчеркнул, что «даже известный Институт Роберта Коха» не даёт подобных рекомендаций, передаёт «Парламентская газета».

Доказательств пользы массового тестирования фактически нет, — сказал учёный.

В качестве примера он привёл Словакию, которая одной из первых провела тестирование состояния здоровья всего населения страны. По его словам, это было «бурей в стакане, которая не принесла никакого успеха». Эксперт выразил уверенность в том, что тестирование отвечает только интересам властей страны, стремящихся продемонстрировать свою усиленную борьбу с коронавирусом, что, в свою очередь, сильно бьёт по казне.

Я понимаю отчаяние политиков, но такие тесты на антигены для бессимптомных людей — просто неподходящий инструмент. Больно думать об огромных финансовых ресурсах, которые тратятся на массовые испытания, — сказал Вайс.

При этом он возлагает большие надежды на всеобщую вакцинацию, которая постепенно запускается в Европе. По его словам, именно это станет решающим средством для остановки пандемии.

Я предполагаю, что к началу лета уже будет возможно сдержать инфекцию. Чем больше людей сможет пройти вакцинацию, тем менее актуальной будет проблема с коронавирусом в будущем, — подытожил учёный.

За последние пару месяцев в России темпы прироста числа заболевших коронавирусом превысили весенние показатели. Для купирования этой проблемы власти ввели ряд ограничений, включая дистанционное обучение, обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, запрет на массовые мероприятия. При этом в новогодние каникулы, когда россияне начнут массово путешествовать, существенно вырастет риск «завоза» COVID-19 из одного региона в другой. Чтобы снизить эту угрозу, в Госдуме предлагают обязать россиян сдавать ПЦР-тест перед поездкой, писал NEWS.ru.