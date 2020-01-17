https://static.news.ru/photo/34c12e04-393a-11ea-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение обязать производителей размещать на бутылках пословицы о вреде алкоголя не имеет смысла, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его мнению, нововведение может привести не к тому, чего ожидают авторы инициативы, так как в России существуют неоднозначные поговорки.

Тем более что в народном фольклоре алкоголь не является предосудительным, а даже наоборот. В некоторых случаях это будет восприниматься как стимулирование, — отметил он.

Эксперт заявил, что депутаты регулярно озвучивают «какие-то идеи с устрашающими картинками» и подобные предложения, однако это является борьбой не с причиной, а со следствием.

Причина в том, что у нас лояльное отношение к алкоголю формируется через СМИ, в первую очередь через телевидение, — считает Шапкин.

Он добавил, что потребность в употреблении спиртного будет сохраняться до тех пор, пока не ограничат показ сцен с алкоголем по телевидению в дневное время, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что законопроект о повышении разрешённого возраста для покупки крепкого алкоголя в скором времени будет внесён в Госдуму. Сейчас возрастной ценз составляет 18 лет, повысить его предполагается до 21 года.