Эксперт Минздрава не поддержал выдачу QR-кодов переболевшим

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает неправильной выдачу QR-кодов людям, которые не обращались к врачу, когда болели коронавирусом. По его мнению, заболевание должно быть подтверждено, передаёт ТАСС.

Эксперт рассказал , что «слышит разговоры» о необходимости признать переболевшими COVID-19 и присвоить QR-коды «неофициально переболевшим» пациентам.

Эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенёсшими COVID принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, — они имеют иммунитет, — подчеркнул он.

Специалист отметил, что переболевшие должны пройти ревакцинацию через полгода после болезни. Это поможет ему поддерживать иммунитет на уровне, позволяющем защищаться от новых штаммов коронавируса.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что жители города, которые перенесли коронавирус, не обращаясь к врачу, и смогут это подтвердить ПЦР- или антиген-тестом, могут получить QR-коды. По его словам, в качестве подтверждения перенесённого заболевания не будут приниматься справки о наличии в крови антител. Граждане, у которых имеется ПЦР-тест или результат на антиген, могут предоставить документы в ближайшую поликлинику. Тесты будут рассмотрены комиссией.

По состоянию на 2 ноября о введении для посещения общественных мест системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый не ранее полугода назад COVID-19, объявили 85 российских регионов. В семи регионах систему ещё не запустили. Это Республика Алтай, Брянская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Томская области и Калмыкия. Там требование о QR-кодах заработает до середины декабря.