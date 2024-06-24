Эксперт Минюста предложил не брать террористов живыми Эксперт Минюста Силантьев заявил, что террористов лучше «не брать живыми»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Содержать террористов и экстремистов отдельно от других заключенных, чтобы те не образовывали в тюрьмах и колониях радикальных ячеек, невозможно, сообщил NEWS.ru зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев. По его мнению, решить проблему возникновения джамаатов можно, если лишать таких людей гражданства и депортировать из РФ, а лучше вовсе «не брать живыми».

Когда их несколько десятков, сотен, их уже никак не раскидаешь. Эта проблема в рамках современной правовой системы нерешаемая. Но в идеале их за такие преступления надо лишать гражданства и депортировать из страны. И делать так, чтобы они не вернулись. Но вообще лучше живыми их не брать, — заявил Силантьев.

Ранее после захвата террористами заложников в ростовском СИЗО № 1 вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал проверить на радикализм российские колонии. Соответствующий запрос он направил на имя директора ФСИН РФ Аркадия Гостева. Даванков обратил внимание, что в последнее время в России растет количество осужденных, связанных с деятельностью «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Следствием этого, по его мнению, становится появление так называемых тюремных джамаатов (объединений мусульман).