Эксперт Михайловский оценил опасность экоактивистов для российских музеев

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Картины А. Иванова в экспозиции Русского музея

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств, куратор Семен Михайловский заявил, что действенных способов музеям защититься от действий экоактивистов без ущерба для зрителей нет. Он назвал участников подобных акций сумасшедшими. По его словам, нельзя оправдывать действия этих людей акциями протестов, поэтому они должны отвечать за свои поступки.

По-настоящему защититься от нападений всё равно невозможно. Как невозможно защититься от сумасшедших, — рассказал Михайловский.

Он указал на то, что важно расценивать любые подобные атаки именно как вандализм.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.

В конце мая в Париже переодетый в старушку мужчина кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. Затем он осыпал место инцидента лепестками роз и произнес речь, в которой призвал окружающих «подумать о Земле».