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Распространение коронавирусной инфекции в мире практически изолировало ряд городов Европы и Азии и тем самым повлияло на развитие цифровых технологий в ряде сфер экономики и жизни.

Об этом РИА Новости рассказала член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян.

По мнению аналитика, офлайн-бизнес стал переходить в онлайн. Это затронуло прежде всего сферы образования, развлечений и розничной торговли.

Растёт рынок онлайн-страхования, так как из-за страха заражения вирусом, люди и компании предпочитают онлайн-покупки вместо офлайн, — сказала Асланян.

В связи с тем, что многие компании переводят своих сотрудников на удалённую работу, возрастает роль онлайн-обучения, растёт количество пользователей платформ, что влечёт за собой покупку сервисов и увеличение рекламных бюджетов.

Асланян также рассказала о системе, которая заработала на транспорте в Китае и способна распознавать лица даже в медицинских масках. Кроме того, отменённые многие мероприятия из-за вспышки коронавируса были проведены в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань из временных госпиталей, открытых после вспышки коронавирусной инфекции, выписали всех пациентов. В связи с этим все 14 больниц были закрыты. Медицинские учреждения, размещённые на стадионах и в выставочных центрах, перешли в режим отдыха.