Эксперт-кадровик объяснила замену трудовых книжек у россиян

https://static.news.ru/photo/21806a42-78e2-11eb-a73a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует переживать из-за предстоящей замены бумажной версии трудовых книжек. Для них практически ничего не изменится, а вот работодателям предстоит вносить в документ дополнительные сведения о сотруднике, разъяснила ситуацию директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

Она уточнила, что Министерство труда и социальной защиты предложило заменить только бумажный бланк — по сути, выпустить новый. В ведомстве хотят увеличить в документе количество разделов.

В России с этого года идёт разделение на категории. То есть часть людей останутся с бумажными трудовыми книжками, но на всех теперь будут в обязательном порядке заведены и электронные книжки в ПФР (Пенсионном фонде России. — NEWS.ru). То есть у кого-то будет только электронная книжка, а у кого-то плюсом и бумажная, — цитирует Митрофанову сайт телеканала «Звезда».

Трудовые книжки нового образца могут быть введены в России в 2023 году.

Ранее стало известно, что обновлённый формат трудовых заменит старые, но и те будут действительны неограниченное время. Изменится и порядок оформления, ведения этих документов. Так, работодатель по-прежнему будет должен вести трудовые книжки на каждого сотрудника, если работа является для него основной. В них будут содержаться основные сведения о сотруднике: ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность.

Кроме того, появятся сведения о переводе на другую постоянную работу, увольнении и награждениях. Россияне, которые работают дистанционно, если захотят, смогут отправить работодателю трудовую для внесения данных, писал NEWS.ru.