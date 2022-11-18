Эксперт FMCG рынка оценил идею вернуть нормативы ГОСТа Эксперт FMCG рынка Афиногенов: возвращение ГОСТа может плохо сказаться на пищевой индустрии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вернуть строгие нормативы ГОСТа, которые бы строго контролировались государством, быстро не получится, рассказал «360» независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов. Хотя необходимость в возвращении ГОСТа назрела, введение стандартов может отрицательно сказаться на производстве продуктов питания в России, уточнил специалист. По его словам, производители начнут сокращать количество товара и менять ингредиенты на более дешевые, чтобы компенсировать издержки от соблюдения ГОСТа.

Желание ретейлеров заработать не поддается исчислению, сети давят на производителей, производители, будучи заложниками своей техники, зарплат, цены на энергоносители, стараются снижать стоимость, например за счет граммажа: не 100 граммов, а 90, не литр, а 0,7 литра, хотя выглядит так же, — сказал Афиногенов.

Эксперт уточнил, что введение ГОСТа заставит производителей пищевой продукции балансировать между соблюдением нормативов и законом о защите прав потребителей. Также Афиногенов уточнил, что в последние 15 лет аббревиатура ГОСТ являлась не более чем рекламным ходом.

Сенатор Владимир Круглый ранее рассказал, что в Совете Федерации планируется обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа. По его словам, раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы, тогда как ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры и усилители вкуса, что не слишком полезно для организма.