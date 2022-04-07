Эксперт фармрынка назвал провокацией слухи о нехватке лекарств от астмы

Появившаяся в СМИ информация о якобы нехватке в России лекарств от астмы является провокацией, сообщил в беседе с «Радио 1» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, ни одна из иностранных фармацевтических компаний не заявляла о прекращении поставок этих препаратов на российский рынок.

Подобные заявления больше всего напоминают провокацию, потому что никто из фармкомпаний не заявлял об остановке поставок. Более того, если кто-то будет об этом говорить, это будет, по сути, преступлением против человечности, потому что нельзя оставлять людей без лекарственного обеспечения, — сказал он.

Беспалов подчеркнул, что нужно с большой осторожностью относиться к подобной информации, поскольку никаких официальных документов об этом он не видел. Он также выразил надежду, что эта информация не подтвердится.

Специалист добавил, в России производится многих аналогов лекарств. Помимо этого, можно будет восполнить дефицит путём параллельного импорта или через ускоренную регистрацию альтернативных продуктов.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что российских врачей предупредили о прекращении поставок в Россию импортных препаратов от астмы.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России начнёт работать особая система онлайн-контроля доступности лекарств. Она подчеркнула, что к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава.