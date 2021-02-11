Эксперт допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 осенью

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в осенний период, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Надо отдавать себе отчёт, что если мы не сформируем коллективный иммунитет, то осенью нас ждёт очередной подъем заболеваемости, — подчеркнул он.

По его словам, завершения пандемии можно будет ожидать только когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет после болезни или за счёт прививок. Достижение этой цели зависит от масштаба вакцинации, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что россияне, которые пока не заразились COVID-19 и не хотят вакцинироваться, не попадут в число тех, на кого распространяется коллективный иммунитет. По его словам, он не действует на отдельного человека и такие люди по-прежнему остаются без защиты от смертоносной инфекции.