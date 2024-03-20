Эксперт предположил в каком случае смартфоны в РФ могут заблокировать Эксперт Вакулин: смартфоны могут отключить в случае начала третьей мировой войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка смартфонов Apple и Google возможна, если начнется третья мировая война, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его мнению, отключение российский гаджетов — это рискованный шаг для американских IT-гигантов, но они все же могут пойти на такой риск в случае, если конфликт на Украине перекинется и на другие страны.

Предполагаю, что отключение может начаться только в случае начала третьей мировой войны. Сейчас компаниям не выгодно отключать, поскольку потеряет очень много пользователей, — сообщил Сергей Вакулин.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, что технически компания Apple способна заблокировать все свои устройства в России, однако это обернется для нее сильным репутационным ущербом. По его словам, корпорация таким образом «выстрелит себе в ногу», ведь при отключении смартфонов она рискует «задеть» соседние страны. Кроме того, потери для бизнеса компенсировать будет крайне тяжело.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы (ОС) для гаджетов, чтобы защититься от блокировок смартфонов. Однако, по его словам, несмотря на большие вливания денег в разработку софта, «воз и ныне там».