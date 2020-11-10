Эксперт дала советы, как удачно выйти замуж

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Проблема неудачного замужества лежит в психологической плоскости, в частности, инфантильности, эгоцентризме и перекладывании ответственности. Мечта российской женщины — жить за счёт других, считает женский коуч Оксана Матвеева. Если же перестать ждать идеального принца и изменить позицию, что тебе все должны, в семейной жизни многое может измениться.

Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас транслируется, что женщины нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно. Не с «противозачаточным» выражением лица, а с улыбкой и позитивом, — рассказала в эфире радио Sputnik Матвеева.

По мнению эксперта, бич российских женщин — психология жертвы, которая проявляется, в частности, в нежелании брать на себя ответственность за свою судьбу. Они, как правило, хотят встретить достойного мужчину, чтобы он взял на ручки и понёс по жизни.

Матвеева рекомендует уяснить для себя простое правило — мужчины женятся для того, чтобы в результате их жизнь стала лучше. И женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них, с которыми удобнее. Женщины же зачастую не хотят этого принимать.

Женщины не хотят быть удобными, хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и те пошли к себе домой, потому что так проще, — добавила коуч.

Как писал NEWS.ru, Россия до сих пор держит пальму первенства в мире по уровню разводов — ими заканчиваются до 60% всех заключённых браков. Основные причины кризиса института семьи — феминизация женщин и слишком лёгкое отношение к брачному союзу представителей обоих полов, полагают эксперты. Вместе с тем количество разводов увеличивается в осенне-зимний период, свидетельствуют данные Росстата. Психологи подтверждают эту тенденцию: многие решаются на расторжение союза, когда на улице холодно и сыро.

По данным Росстата, самый распространённый срок брака в России — 5–9 лет — по истечении этого времени рушатся более четверти (27%) семей. Немало союзов (13%) распадается спустя 10–14 лет брака. В ведомстве также сообщили, что чаще всего супруги расходятся в возрасте 30–34 лет. Кроме того, для мужчин критический период приходится на 35–39 лет, а для женщин — на 25–29.