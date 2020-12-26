Эксперт дала рекомендации по выбору шампанского

https://static.news.ru/photo/53dfd834-4740-11eb-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе шампанского необходимо обращать пристальное внимание на этикетку на бутылке. Об этом в разговоре с журналистами сообщила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Она отметила, что на многих бутылках в отечественных магазинах красуется надпись «газированный винный напиток». Эти слова на этикетке сразу должны привести к выводу, что это спиртное покупать не стоит. Дело в том, подчеркнула Буняева, что в бутылках с такой надписью, как правило, разлит напиток, в состав которого входят ароматизаторы и вода.

Сэкономить можно, покупая отечественные игристые вина. По качеству они не хуже импортных, а по цене заметно выигрывают, — цитирует директора департамента исследования винодельческой продукции Роскачества агентство ПРАЙМ.

Правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта после употребления шампанского. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Подходящая к игристому вину еда также способна замедлить наступление опьянения, отметил он.

Лучшими закусками к шампанскому эксперт назвал нежирную рыбу или птицу, сыр, овощи и фрукты. Также эти продукты — самые благоприятные для ночных трапез. Они легко усваиваются и не способствуют набору веса.