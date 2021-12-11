Эксперт дал советы россиянам по выбору искусственной ёлки

При выборе искусственной ели для дома важно обращать внимание на её запах, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, давший россиянам советы по выбору главного символа Нового года, приводит его слова RT. По мнению эксперта, именно ярко выраженный химический запах говорить о том, что декоративное дерево сделано из не качественных материалов.

Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, — сказал специалист.

При этом часто, по словам Шапкина, производители делают это украшение из комбинации качественных и более дешевых материалов. При этом идеальным материалом, который используется для изготовления искусственных ёлок, считается полиэтилен, так как он является самым безопасным пластиком. Как добавил эксперт, все хлоро- и стиролосодержащие пластики опасны тем, что выделяют вредные вещества.

Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно, — отметил он.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала о том, как правильно выбирать мандарины — нужно обращать внимание на внешний вид фруктов. Она также подчеркнула, что мандарины, привезённые из дальних стран, стоит тщательно мыть, так как на них могут скопиться вредные химикаты.