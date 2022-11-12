Эксперт дал совет по зарядке смартфона в зимний период Эксперт Ефимов рассказал, как правильно заряжать смартфон в зимний период

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов рассказал РИА Новости, что пользователи, зайдя в помещение с мороза, должны дать смартфону побыть при комнатной температуре перед зарядкой. Эксперт пояснил, что оптимальная температура окружающей среды для зарядки устройства должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Он напомнил, что также нельзя допускать перегрева смартфона.

При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды​​​. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре, — поделился Ефимов.

Специалист добавил, что нельзя пользоваться зарядкой с более высоким количеством ампер, так как емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. По его словам, не следует разряжать смартфон до нуля, так как устройство может в какой-то момент не включиться.

Срок службы литий-ионного аккумулятора можно продлить, если использовать смартфон на уровне заряда между 20% и 80%, рассказали ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты уточнили, что полная зарядка или полная разрядка не критичны для работы аккумулятора, но все же сказываются на скорости его изнашивания. Отмечается, что для литий-ионных батарей частые небольшие зарядки полезнее, чем одна полная.