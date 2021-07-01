Эксперт дал совет, как обезопасить квартиру от грабителей во время отпуска

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с «Москвой 24» дал рекомендации, как во время отпуска обезопасить свою квартиру от проникновения грабителей.

Тем, у кого сложились хорошие отношения с соседями, специалист советует попросить их систематически проверять дом или квартиру. Это также можно поручить друзьям или родственникам.

На время отпуска вы можете дать соседям или друзьям ключ от почтового ящика и попросить их периодически его опустошать. Когда бумажек оттуда валится через край, значит, его никто не проверяет. А раз так, возможно, никого нет дома, — отметил Гринин.

В случае если в квартире находится дорогое имущество, то стоит заранее позаботиться об установке защитных систем, а также приобрести страховку.

Эксперт напомнил, что самым популярным источником наводки для грабителей являются соцсети, где пользователи в реальном времени публикуют свои фотографии с отдыха. По таким снимкам преступникам несложно догадаться, что раз хозяева в отпуске, их квартира свободна. Фактически это крик о том, что нас дома нет, можете красть, резюмировал Сергей Гринин.

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