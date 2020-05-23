Людей с антителами к COVID-19 группы M предложили отправлять на карантин

https://static.news.ru/photo/c8793404-9ccf-11ea-b914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Наличие у человека с положительным анализом на коронавирус иммуноглобулинов группы М говорит о том, что он находится на ранней стадии болезни. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, такой человек должен быть на карантине.

Безусловно, при наличии иммуноглобулинов М заразившийся, не больной, я повторяю, заразившийся, может быть, он никогда не станет больным, должен находиться на карантине, пока не разрешится этот вопрос, заболеет он или же иммунная система справится и позволит ему перенести это бессимптомно, — цитирует его ТАСС.

Ранее в Росздравнадзоне пояснили, что положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу вовсе не обязательно является свидетельством того, что у человека есть иммунитет к SARS-CoV-2, широко известному как COVID-19. Он может быть против других, более ранних штаммов, писал NEWS.ru.

В России за последние сутки выявили 9434 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 3966 граждан переносят болезнь без клинических проявлений. За всё время наблюдений в РФ зарегистрировано 335 882 заражённых COVID-19 в 85 субъектах.

В мире количество случаев COVID-19 превысило 5,2 млн. Жертвами пандемии стали свыше 338 тысяч пациентов. Исцелились более 2 млн заболевших.