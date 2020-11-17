Эксперт ЦБ РФ дал советы на случай звонка от мошенников

https://static.news.ru/photo/d682418c-28d2-11eb-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят мошенники под видом сотрудников различных банков. Первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артём Сычёв рассказал, как следует вести себя в такой ситуации.

По его словам, самый лучший выход — не поддерживать разговор. Внимательно выслушать звонок и повесить трубку. После этого перезвонить в банк, сотрудником которого представился неизвестный.

Если же вступили в разговор, то необходимо избегать простых слов вроде «да». Мошенники могут записывать разговор и впоследствии использовать голосовой образец для автоматизированных систем банка, пояснил эксперт.

При этом он добавил, что пока немногие банки обладают голосовым интерфейсом и круг операций с использованием голосового подтверждения также невелик, сообщает URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки предложили создать единый центр и механизм реагирования на действия мошенников с банковскими счетами. В кредитных организациях полагают, что это в разы ускорит отклик правоохранительных органов, а также позволит предотвратить вывод средств со счетов.