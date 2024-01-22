Эксперт рассказал, как платные парковки повлияли на центр Москвы Эксперт Блинкин: платные парковки спасли центр Москвы от заторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение платных парковок спасло центр Москвы от жутких заторов, заявил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, член Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин, комментируя расширение зоны действия парковочных разрешений в столице. По его словам, платные парковки нужны городу не для заработка, а чтобы упорядочить движение машин.

Практика платных парковок спасла некоторые улицы московского центра от систематических многосуточных заторов. Речь, конечно, не о том, что нам стало какое-то счастье. Но это предотвратило совершенно жуткие неприятности в центральных районах Москвы и окрестностях крупных транспортных узлов, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что платные парковки позволили решить проблему беспорядочного трафика. Раньше, например, когда не было свободных мест, было нормой парковаться вторым рядом, напомнил Блинкин. Сегодня же с учетом цен на парковку автомобилист лишний раз подумает, ехать ли ему в центр на машине или воспользоваться общественным транспортом.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что с 22 января в зону действия парковочных разрешений вошли 50 новых участков улиц. В ведомстве объяснили, что это позволит местным жителям получить приоритет при выборе мест возле дома, поскольку те будут освобождаться быстрее. С 22 февраля платные парковки введут еще на 31 участке.