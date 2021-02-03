Эксперт: банки могут давать ипотечные кредиты при уголовной судимости

https://static.news.ru/photo/cff5b540-66be-11eb-95c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наличие уголовной судимости не обязательно лишает человека права на получение ипотечного кредита. Отдельные кредитные организации готовы оформлять ипотеку для людей, которых судили по некоторым не особо тяжким нарушениям Уголовного кодекса, рассказал президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

Есть куча источников у спецслужб банков, в том числе и не совсем официальных, в которых пробивают информацию о будущем клиенте. В каждом банке существует стоп-лист на эту тему. Для кого-то непогашенная судимость является стоп-фактором. Менее привередливые говорят, что не по всем статьям. На мелкие давнишние прегрешения, например, в виде хулиганства некоторые банки и вовсе могут закрыть глаза, — заявил он в интервью интернет-изданию «Ридус».

При этом он подчеркнул, что для банка куда большее значение может иметь вопрос, работает ли человек по своей специальности, насколько его профессия перспективна и востребована.

Понятное дело, что прямой корреляции между образованием и занятостью, как мы понимаем не существует в нашей стране, и половина выпускников не работает по специальности. Но определенная зависимость все-таки есть, — утверждает Лопатин.

Он подчеркнул, что банковские специалисты оценивают не только текущее место работы клиента, но также оценивают, насколько сложно ему будет трудоустроиться в случае потери рабочего места.

Ранее NEWS.ru писал, что, по сообщению ЦБ, российские банки начали использовать при рефинансировании ипотеки схему, из-за которой в США в 2007 году произошёл ипотечный кризис. Суть инструмента в том, что россиянам предлагают не просто рефинансировать долг, но и взять сверху некоторую сумму на расходы или ремонт.